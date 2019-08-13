بالوثائق.. أماكن وتواريخ العثور على الجثث المجهولة في بابل

تنشر الخليج 365 وثائق صادرة عن المؤسسات الرسمية في محافظة بابل تظهر أماكن وتواريخ العثور على الجثث المجهولة في مناطق المحافظة. وتتضمن الوثائق الصادرة عن بلدية الحلة ودائرة صحة المحافظة جداول توضح أماكن العثور على الجثث المجهولة موزعة على كل أقضية ومدن محافظة بابل. Advertisements



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