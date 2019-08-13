لأول مرة.. عشرات السجناء في السعودية يؤدون فريضة الحج

وتعد هذه التجربة، الأولى من نوعها، التي تتبناها وزارة الداخلية في السعودية، حيث تهدف لإعادة تأهيل النزلاء، من خلال أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، والمساعدة على إعادة دمجهم بالمجتمع، بحسب وسائل اعلام سعودية.وقال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون علي الخرمي، إن الهدف الرئيسي للبرنامج إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتحفيزهم، مضيفا "وجدنا البرنامج الأمثل هو من خلال أداء مناسك الحج وبرفقة ذويهم".

ومقر الحملة التي يوجد فيها السجناء لا يمكن تمييزه عن مقرات الحجيج التقليدية، فالسجناء لا يرتدون ملابس السجن ولا توجد أي قيود ظاهرة على حريتهم وتنقلاتهم، ولا يمكن تمييزهم عن ضباط مديرية السجون المصاحبين لهم.

