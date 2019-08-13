ائتلاف العبادي يطالب بالتحقيق في حادثة الجثث المجهولة ببابل

طالب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في حادثة الجثث المجهولة التي عثر عليها في محافظة بابل، محذرا في ذات الوقت من اعادة انتاج الخطاب الطائفي.
وطالب الائتلاف بالتحقيق السريع من قبل الحكومة، مشددا على إعلام الرأي العام والمواطنين بالحقائق وعدم الاستهانة بالدماء وغلق الباب في وجه الجدل الاعلامي الذي يؤدي لاعادة الترويج للطائفية التي قبرها العراقيون بدمائهم وتضحياتهم .
وكان تحالف القوى العراقية وعدد من النواب قد اصدروا امس الاثنين، بيانات صحفية، بشأن العثور على "120 جثة"، مطالبين الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.
في حين اصدر نواب عن محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الانباء التي تحدثت عن العثور على جثث مجهولة في المحافظة، مؤكدين أن عدد الجثث المجهولة 31 جثة وليس كما نشر بأنها 120، مشيرين الى أن جميع تلك الجثث متراكمة منذ عام 2016.
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