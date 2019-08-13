ائتلاف العبادي يطالب بالتحقيق في حادثة الجثث المجهولة ببابل

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن إئتلاف النصر يتابع بقلق بالغ حادثة الجثث المجهولة التي تم العثور عليها في محافظة بابل وطبيعة التصريحات التي صدرت من قبل عدد من الجهات السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها وبما يؤشر اعادة انتاج الخطاب الطائفي الذي طوينا صفحته بعد هزيمة داعش.وطالب الائتلاف بالتحقيق السريع من قبل الحكومة، مشددا على إعلام الرأي العام والمواطنين بالحقائق وعدم الاستهانة بالدماء وغلق الباب في وجه الجدل الاعلامي الذي يؤدي لاعادة الترويج للطائفية التي قبرها العراقيون بدمائهم وتضحياتهم .

وكان تحالف القوى العراقية وعدد من النواب قد اصدروا امس الاثنين، بيانات صحفية، بشأن العثور على "120 جثة"، مطالبين الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.



في حين اصدر نواب عن محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الانباء التي تحدثت عن العثور على جثث مجهولة في المحافظة، مؤكدين أن عدد الجثث المجهولة 31 جثة وليس كما نشر بأنها 120، مشيرين الى أن جميع تلك الجثث متراكمة منذ عام 2016.