الاعرجي: الاسلحة التي تفجرت لدولة جارة استهدفت من أخرى استعمارية بوشاية عراقية

وقال الاعرجي في تغريدة له عبر موقع تويتر، اطلعت عليها الخليج 365، إنه "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر ، يظهر أن الاسلحة التي احرقت غير عادية ولاتستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".واضاف الاعرجي "نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة وقد استهدفت هذه الامانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة".

يذكر ان انفجارا حدث امس لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد ادى الى مصرع شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.