الاعرجي: الاسلحة التي تفجرت لدولة جارة استهدفت من أخرى استعمارية بوشاية عراقية

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، أن تكون الاسلحة التي تفجرت امس في معسكر الصقر جنوبي بغداد "أمانة لدولة جارة" جرى استهدافها من "دولة استعمارية" بوشاية "عراقية خائنة".
واضاف الاعرجي "نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة وقد استهدفت هذه الامانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة".
يذكر ان انفجارا حدث امس لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد ادى الى مصرع شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.
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