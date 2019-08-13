إزاحة الستار عن ناقلة جند ايرانية مدرعة مضادة للالغام والكمائن

اعلن الجيش الايراني، الثلاثاء، إزاحة الستار عن ناقلة جند مدرعة مضادة للالغام والكمائن. وذكرت وكالة "ايرنا" للانباء، انه بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "امير حاتمي" وقائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" تم اليوم الثلاثاء ازاحة الستار عن ناقلة الجنود المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد".



واعرب وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي في مراسم ازاحة الستار عن المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد" ، عن تقديره لجهود المتخصصين في منظمة الصناعات الدفاعية (ساصد) وعزيمتهم في تزويد القوات المسلحة بالمعدات المتطورة، في مجال القتال الارضي.



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