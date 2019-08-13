الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أعلنت "جماعة أنصار الله" (الحوثيون)، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية ، اليوم الثلاثاء بطائرات من طراز "قاصف K2". وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لموقع "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة". وكان سلاح الجو المسير، قد نفذ يوم الأحد عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية.

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