تعلمي هذه الطرق السهلة لإزالة آثار الصبغة عن الوجه والملابس

أما المشكلة التي يمكن أن تواجهيها في هذا السياق فهي بقاء آثار الصبغة على وجهك وملابسك. إلا أن الحل سهل جداً حيث يمكن إخفاء تلك الآثار بطريقة سهلة جداً.

ولهذا يكفي مزج كمية من بيكربونات الصودا مع كمية كافية من الصابون السائل. يطبق المزيج على منطقة البقع مع الفرك اللطيف. بعد ذلك تغسل المنطقة بالماء. ويمكن تكرار الوصفة في حال عدم زوال الآثار من المرة الأولى.



كذلك يمكن الاعتماد على معجون الأسنان من خلال تطبيقه على تلك المنطقة مع الفرك اللطيف ثم الغسل بالماء.

ويمكن اتباع حيلة أخرى تقضي بتبليل قطعة من القطن بالقليل من منتج إزالة طلاء الأظافر لتفرك بها بقعة الصبغة. لكن ينصح بعدم استخدام هذه الحيلة لتنظيف الوجه.

أما لتجنب بقاء بقع الصبغة على البشرة القريبة من جذور الشعر، فمن المفيد تطبيق القليل من الفازلين عليها.