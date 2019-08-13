قرار جديد لإدارة ترامب حول منح الجنسية والبطاقة الخضراء

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا جديدا من شأنه عدم منح الجنسية أو الإقامة الدائمة ( البطاقة الخضراء Green Card ) للمهاجرين الفقراء الذين يحصلون على إعانات من الدولة، وهو ما سيجعل مئات آلاف الأشخاص غير مؤهلين لنيل الإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقرا.

وفي التفاصيل أنّ اللائحة التي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة، اعتبارا من 15 تشرين الأول وستقضي برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل أو من يتلقون مساعدات من الدولة، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء.

ونشر السجل الاتحادي مذكرة جاء فيها أنّ مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتيا" ما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة"، بحسب البيان.