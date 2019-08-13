صورة عائلية لميسي بعد إصابته تشعل مواقع التواصل!

رياضة 2019-08-13 | 10:07 المصدر: 1,217 مشاهدة طمأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهيره بنشر صورة جديدة له مع ابنيه أثناء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها بسبب إصابته في الوقت الأخير.



وتفاعلت الجماهير بشكل مليوني مع صورة ميسي وابنيه تياغو وسيرو التي نشرها في حسابه الرسمي على إنستغرام، خلال حصة تدريبية علاجية من الإصابة أمس الاثنين، وتظهر إلى جواره الأرضية المغطاة بالرمل التي تستخدم في تأهيل المصابين. وأصيب ميسي في عضلة ربلة الساق (العضلة الخلفية بالساق) خلال تدريبات برشلونة الأسبوع الماضي، مما غيبه عن معسكر الفريق في أميركا، كما سيتسبب في غيابه أيضا عن مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم الجمعة المقبل.وتفاعلت الجماهير بشكل مليوني مع صورة ميسي وابنيه تياغو وسيرو التي نشرها في حسابه الرسمي على إنستغرام، خلال حصة تدريبية علاجية من الإصابة أمس الاثنين، وتظهر إلى جواره الأرضية المغطاة بالرمل التي تستخدم في تأهيل المصابين. وعلق ميسي على الصورة بأنه ما زال يتعافى في التدريب مع شريكين خاصين للغاية. ونالت الصورة أكثر من سبعة ملايين إعجاب ونحو 37 ألف تعليق، خلال ساعات من نشرها. Advertisements ويعد ميسي من أكثر نجوم الكرة الكبار الذين ينشرون صورهم مع أبنائهم وعائلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنال الصور ومقاطع الفيديو عشرات الملايين من الإعجابات، وتعكس مدى حب ميسي للأجواء العائلية مع زوجته أنطونيلا وأبنائه تياغو وسيرو وماتيو.

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