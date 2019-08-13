صورة عائلية لميسي بعد إصابته تشعل مواقع التواصل!

2019-08-13 | 10:07
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طمأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهيره بنشر صورة جديدة له مع ابنيه أثناء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها بسبب إصابته في الوقت الأخير.
وتفاعلت الجماهير بشكل مليوني مع صورة ميسي وابنيه تياغو وسيرو التي نشرها في حسابه الرسمي على إنستغرام، خلال حصة تدريبية علاجية من الإصابة أمس الاثنين، وتظهر إلى جواره الأرضية المغطاة بالرمل التي تستخدم في تأهيل المصابين.
وعلق ميسي على الصورة بأنه ما زال يتعافى في التدريب مع شريكين خاصين للغاية.
ونالت الصورة أكثر من سبعة ملايين إعجاب ونحو 37 ألف تعليق، خلال ساعات من نشرها.
وتنال الصور ومقاطع الفيديو عشرات الملايين من الإعجابات، وتعكس مدى حب ميسي للأجواء العائلية مع زوجته أنطونيلا وأبنائه تياغو وسيرو وماتيو.
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