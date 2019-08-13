نائب عن ديالى يدعو لاعادة النظر بقرار غلق منفذ مندلي

دعا نائب عن محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، الى اعادة النظر بقرار اتخذه رئيس الوزراء والقاضي بأغلاق منفذ مندلي الحدودي، مشيرا الى أن القرار تسبب بقطع ارزاق الاف العوائل.
وأوضح الزهيري، أن القرار استند الى مبررات تتعلق بأعادة بناء المنفذ وتطويره ورفده بالأجهزة واحالة جميع الارساليات الجديدة الى منفذ المنذرية الحدودي.
وشدد على ضرورة أن يتم دراسة الحلول التي تصدر من السلطة التنفيذية بعناية بالغة لاعتماد افضلها واكثرها قرباً لمصلحة المواطن، مشيرا الى أن المنفذ المذكور يعمل فيه اكثر من خمسة الاف شخص من اهالي ديالى ممن عانوا من الاعمال الارهابية ودافعوا عن محافظتهم الغالية.
وبين الزهيري أن المنفذ المذكور يوفر مورداً اقتصادياً مهماً لابناء محافظة ديالى وكم هائل من العوائل الفقيرة التي تعاني شظف العيش .
وشدد على ان حماية مصلحة العاملين في المنفذ الحدودي وعوائلهم تستوجب وضع خطة خاصة لتنظيم العمل في المنفذ في جانب القيام بأعمال الاعمار والتطوير في المنفذ دون انقطاع انسيابية مرور البضائع الى محافظة ديالى.
وتابع قائلا، اننا اذ نشجب مثل هذا القرار غير المدروس ندعو السلطة التنفيذية لأعادة النظر بقرارها بما يضمن حقوق العاملين في المنفذ المذكور وحقوق محافظة ديالى.
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