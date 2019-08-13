نائب عن ديالى يدعو لاعادة النظر بقرار غلق منفذ مندلي

وقال النائب عن كتلة بدر، حسين جاسم الزهيري، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه استنادا الى الصلاحيات الرقابية المخولة لمجلس النواب وبصفتنا ممثلا" عن جميع مناطق محافظة ديالى دون استثناء فقد اطلعنا بقلق بالغ على قرار رئيس الوزراء القاضي بأغلاق منفذ مندلي الحدودي الصادر قبل ايام وما تبعه من اجراءات تنفيذية لإيقاف الحركة التجارية مع الجارة ايران.وأوضح الزهيري، أن القرار استند الى مبررات تتعلق بأعادة بناء المنفذ وتطويره ورفده بالأجهزة واحالة جميع الارساليات الجديدة الى منفذ المنذرية الحدودي.

وشدد على ضرورة أن يتم دراسة الحلول التي تصدر من السلطة التنفيذية بعناية بالغة لاعتماد افضلها واكثرها قرباً لمصلحة المواطن، مشيرا الى أن المنفذ المذكور يعمل فيه اكثر من خمسة الاف شخص من اهالي ديالى ممن عانوا من الاعمال الارهابية ودافعوا عن محافظتهم الغالية.



وبين الزهيري أن المنفذ المذكور يوفر مورداً اقتصادياً مهماً لابناء محافظة ديالى وكم هائل من العوائل الفقيرة التي تعاني شظف العيش .

وشدد على ان حماية مصلحة العاملين في المنفذ الحدودي وعوائلهم تستوجب وضع خطة خاصة لتنظيم العمل في المنفذ في جانب القيام بأعمال الاعمار والتطوير في المنفذ دون انقطاع انسيابية مرور البضائع الى محافظة ديالى.

وتابع قائلا، اننا اذ نشجب مثل هذا القرار غير المدروس ندعو السلطة التنفيذية لأعادة النظر بقرارها بما يضمن حقوق العاملين في المنفذ المذكور وحقوق محافظة ديالى.

