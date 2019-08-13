بالفيديو: ما حقيقة ظهور محمد صلاح في أحد المسالخ بالكويت؟

تداول رواد موقع "فيسبوك"، فيديو مدعين أنه للاعب ليفربول المصري محمد صلاح، أثناء ذبحه لأضحية عيد الأضحى المبارك.
فيما ذهب البعض الآخر، وبحس فكاهي إلى أن الفيديو للاعب المصري محمد صلاح، وهو يسعى جاهدا لتحسين دخله خلال مناسبة عيد الأضحى بالذبح.
الحقيقة أن الشاب الذي ظهر في الصورة، يدعى محمد إبراهيم، وهو مصري ويعمل "جزارا" في أحد مسالخ الكويت، ويشبه بقدر كبير اللاعب محمد صلاح.
وتسبب تشابه محمد إبراهيم، بلاعب ليفربول بالعديد من الأزمات له، حيث أصبح الجميع يناديه بـ"أبو مكه"، كما أن العديد يحرصون على التقاط الصور معه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها محمد إبراهيم، حيث تداول مستخدمي موقع "يوتيوب"، فيديو له من المسلخ مدعين أنه يمني شبيه صلاح.
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