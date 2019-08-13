تحرش جنسي ومخدرات في القوات الخاصة الأمريكية

أصدر البنتاغون قرارا بإجراء تحقيق في تقارير عن تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي في القوات الخاصة للبحرية الأمريكية (Navy SEALs).
وأشارت القناة إلى أنه تم اتهام العديد من الضباط العسكريين في ولاية فرجينيا العام الماضي، باستخدام الكوكايين والمخدرات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت معلومات حول عودة فصيلة من قوات البحرية، في يوليو/تموز، من العراق بسبب السكر (الشرب المفرط للكحول).
يذكر أن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية سكوت كوبنهافر، توفي في العراق برصاصة من إرهابي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في 10 أغسطس/آب، خلال قيامه بعملية تدعى "العزم الثابت". أما في عام 2018، فقد حصل كوبنهافر على لقب "أفضل جندي القوات البحرية الخاصة (USMC Critical Skills Operator).
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