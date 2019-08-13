بالفيديو: هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور بالرقص حافية

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها خلال حفل ضخم أحيته بالسويد، بالرقص حافية القدمين على أنغام أغنية "توتة توتة". وظهرت وهبي بإطلالة جذابة بفستان طويل مفتوح من الظهر، واعترفت لجمهورها بأن حذاءها يضايقها بعض الشيء، لتفاجئه لاحقا بالاستغناء عن الحذاء ورقصت من دونها، وسط تجاوب كبير من الجمهور الذي تفاعل مع رقصات الفنانة.





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