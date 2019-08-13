الفرقاطة 'كنت' تبحر من بريطانيا إلى الخليج

أبحرت الفرقاطة "كنت" البريطانية من ميناء بورتسموث، متجهة إلى منطقة الخليج حيث ستنضم إلى الفريق الأمني بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الفرقاطة "كنت" ستحل محل المدمرة "دونكان" التي تؤدي مهامها في مضيق هرمز. وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الملكية البريطانية أن الفرقاطة "من المقرر أن تعمل إلى جانب الشركاء الأمريكيين ضمن الآلية الدولية الجديدة لأمن الملاحة".



وأكد أن الفرقاطة "ستركز على ضمان أمن الملاحة في المنطقة، بما في ذلك مهام مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب"، مشيرا إلى أن السفينة ستعمل على مرافقة السفن التي تعبر مضيق هرمز تحت العلم البريطاني.

وأكد أن الفرقاطة "ستركز على ضمان أمن الملاحة في المنطقة، بما في ذلك مهام مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب"، مشيرا إلى أن السفينة ستعمل على مرافقة السفن التي تعبر مضيق هرمز تحت العلم البريطاني.

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