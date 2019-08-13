اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مضافات لتنظيم داعش بعملية دهم وتفتيش في محافظة الانبار. وقال موقع الحشد ان، قوة مشتركة من فوج الفرات الأول وفوج حشد الغربية الاول وخلية الصقور نفذت، عملية دهم وتفتيش في مناطق الكعرة والويزة والهدرة في الانبار، اسفرت عن العثور على مضافات تابعة لداعش. واضاف ان القوة دمرت تلك المضافات بشكل كامل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد وخلية الصقور يدمران مضافات لداعش في الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.