أظهر فيديو مأساوي لحظة مقتل عسكريين كولومبيين بطريقة "فاجعة"، الأحد، بعد سقوطهما في الهواء، أمام مئات الجماهير، خلال عرض عسكري لم يمض كما يجب.
وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقد رجلين شجاعين (..) لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين".
وأظهر الفيديو الذي نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة انقطاع الحبل، مما أدى إلى سقوط العسكريين بسرعة هائلة ووفاتهما على الفور.
وتم إغلاق المطار مؤقتا، إلى أن تم انتشال جثتي العسكريين، ثم أعيد فتحه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... لحظة مصرع ضابطين سقطا من هليكوبتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.