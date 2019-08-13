نائب: انفجار مخزن العتاد دليل على سوء تخزين وعدم الاهتمام بارتفاع الحرارة

وقال سلام الشمري في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن ماحصل امس من انفجار لمخزن الاسلحة والاعتدة جنوبي بغداد دليل واضح على سوء التخزين وعدم الاخذ بالاعتبار الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة .

واضاف ان على الحكومة والجهات المعنية الاسراع باختيار اماكن جديدة لخزن الاسلحة والاعتدة خارج المدن وباشراف خبراء من الوزارات والجهات العسكرية والامنية ضمانا لعدم تكرار ماحدث امس وحفاضا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .



واثنى الشمري على دور الجهات الحكومية التي سارعت الى احتواء الموقف واعادة الامور الى وضعها الطبيعي .معزيا عائلة المتوفي ومتمنيا الشفاء والسلامة للجرحى والمصابين.

يذكر ان انفجارا حدث امس لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكـر الصقر التابع للشرطة الاتحاديـة جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.

