نائب: انفجار مخزن العتاد دليل على سوء تخزين وعدم الاهتمام بارتفاع الحرارة

طالب نائب عن تحالف سائرون، الثلاثاء، باشتراك خبراء عسكريين من الدفاع والداخلية لخزن الاسلحة والعتاد بعد نقل مخازنها خارج المدن .
واضاف ان على الحكومة والجهات المعنية الاسراع باختيار اماكن جديدة لخزن الاسلحة والاعتدة خارج المدن وباشراف خبراء من الوزارات والجهات العسكرية والامنية ضمانا لعدم تكرار ماحدث امس وحفاضا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .
واثنى الشمري على دور الجهات الحكومية التي سارعت الى احتواء الموقف واعادة الامور الى وضعها الطبيعي .معزيا عائلة المتوفي ومتمنيا الشفاء والسلامة للجرحى والمصابين.
يذكر ان انفجارا حدث امس لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكـر الصقر التابع للشرطة الاتحاديـة جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح منهم عدد من افراد القوات الامنية والحشد الشعبي.
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