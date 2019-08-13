تحذير: العراق سيكون بموقف محرج امام مجلس حقوق الأنسان العالمي

حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة من أنشغالها عن أخذ دورها الأنساني في معرفة مصير المفقودين، فيما دعت الى شمول من تعرض الى أطلاق نار مجهول بقانون ضحايا الأرهاب .
ودعت الجميلي، الحكومة الى "احترام توقيعها على الأتفاقيات الدولية التي تنص على ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الأنسان في العراق، وخلاف ذلك سيكون العراق بموقف محرج ومخجل امام مجلس حقوق الأنسان العالمي، إضافة الى تعرض العراق الى أرتدادات سلبية سياسية وأقتصادية نتيجة لذلك".
كما ناشدت الجميلي البرلمان الى "تعديل قانون ضحايا الأرهاب بالشكل الذي يضمن شمول مجهولي الهوية الذين تعرضوا الى أطلاق ناري بقانون ضحايا الأرهاب وتعويض ذويهم بعد التعرف على جثثهم".
وكان تحالف القوى العراقية قد اصدر امس الاثنين، بياناً بشأن "120 جثة" دفنت في محافظة كربلاء، مطالباً الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.
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