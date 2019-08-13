تحذير: العراق سيكون بموقف محرج امام مجلس حقوق الأنسان العالمي

وقالت مقرر اللجنة النائبة وحدة الجميلي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن لجنتها "تحذر الحكومة من أنشغالها عن أداء واجبها الأنساني في معرفة مصير الآلآف من المفقودين والمغيبين من أبناء المناطق التي كساها ظلام داعش".

ودعت الجميلي، الحكومة الى "احترام توقيعها على الأتفاقيات الدولية التي تنص على ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الأنسان في العراق، وخلاف ذلك سيكون العراق بموقف محرج ومخجل امام مجلس حقوق الأنسان العالمي، إضافة الى تعرض العراق الى أرتدادات سلبية سياسية وأقتصادية نتيجة لذلك".

كما ناشدت الجميلي البرلمان الى "تعديل قانون ضحايا الأرهاب بالشكل الذي يضمن شمول مجهولي الهوية الذين تعرضوا الى أطلاق ناري بقانون ضحايا الأرهاب وتعويض ذويهم بعد التعرف على جثثهم".