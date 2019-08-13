جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خاتم خطوبة... الأغرب أم الأقبح؟

وبالنظر للصور يمكن أن نلاحظ أن الخاتم صنع من معدن فضي اللون، وثبتت عليه 3 حلقات وضعت فيها أحجار كريمة خضراء، أحيط كل حجر بمجموعة من أحجار الماس الصغيرة، كما تُزين جسمه الأساسي أحجار زرقاء صغيرة كروية الشكل.لكن الفريد في هذا الخاتم هو أن تصميم حلقاته المميز لا يظهر إلا إذا نظرنا إليه من زاوية واحدة، أما بالنظر إليه من باقي الجهات فيبدو تصميمه غريبا بشكل ملفت.وأثارت صور هذا الخاتم ردود فعل متباينة عند رواد صفحات التواصل الاجتماعي، فمنهم من وصفه بـ"الغريب"، ومنهم من قال إنه "أقبح خاتم خطوبة على الإطلاق"، ومن منهم من قال إن ألوانه غير متناسقة أبدا.