الشرطة الأسترالية: إصابة شخص بحادث طعن وسط سيدني

اعتقلت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.
وأوضحت أن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني". وقالت الشرطة إنها قامت بتوقيف الرجل وإن الجريحة في حالة "مستقرة".
وفي وقت سابق، حثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينجوكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.
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