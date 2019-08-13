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كشف مصدر امني، الثلاثاء، ان 31 قذيفة وصاروخ من مخزن عتاد معسكر صقر ببغداد، سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "٣١ قذيفة وصاروخ سقطت بعد انفجار مخزن عتاد معسكر صقر بغداد، على المنازل ضمن مناطق جنوب ووسط العاصمة"، مبينا ان "ذلك ادى الى مقتل شخص واصابة 37 اخرين والحاق اضرار مادية".
واضاف ان "ذلك ادى ايضا الى تضرر خمس عجلات مدنية وعدد من عجلات الحشد والاتحادية وسقوط اعمدة انارة عدد اثنان"، مشيرا الى انه "تم اخماد النيران بالكامل من قبل الدفاع المدني".
وادى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد الى سقوط قذائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد ادت الى الحاق اضرار مادية واصابات بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. من داخل معسكر صقر بعد اخماد الحريق الذي اندلع في داخله بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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