الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لما حدث جنوبي بغداد

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد".

وأضاف معن، أن "الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصاً بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر الحشد الشعبي"، مبيناً ان "الانفجارات كانت قوية وتم السيطرة نوعاً ما على الحريق داخل مخزن العتاد".

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ولفت الناطق باسم الداخلية، إلى أنه "تم نشر آليات للدفاع المدني في المناطق القريبة من المعسكر تحسباً لأي طارئ"، مبيناً أن "الفرق التخصصية ستكون موجودة لتبيان أسباب الحادث".

وكان انفجاراً كبيراً قد حصل في مخازن اسلحة معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد، تسبب في انطلاق عدد من قذائف الهاون والصواريخ على المناطق السكنية القريبة.