الدفاع تعلن تفكيك ثلاث خلايا 'إرهابية' واعتقال 'أمير المطاحن' في الحويجة

اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن تفكيك ثلاث خلايا "إرهابية" واعتقال "أمير المطاحن" في الحويجة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزُ مديريةِ استخباراتِ وامنِ كركوك التابعة إلى المديرية العام للاستخبارات والأمن، تمكنت من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية وإلقاء القبضِ على أفرادها، من بينهم "أمير المطاحنِ" في قضاءِ الحويجة، حيثُ اعترفت الخليةُ بارتكابها ابشعَ الجرائمِ الإنسانية وقتل للأبرياء بدماءٍ باردة".

وأضافت أنه "بعد التحقيقِ المتواصلِ مع أفراد الخلية الإرهابية، أدلوا بمعلوماتٍ حول أماكن نقلِ المواد الغذائية والعبواتِ الناسفة فضلاً عن قيامهم بنقل أموال لعائلاتِ قتلى داعش الإرهابي في محافظة كركوك"، مؤكدة أن "قوةٌ امنيةٌ مشتركةٌ شرعت لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله".