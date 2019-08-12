الصحة تعلن اصابة 13 شخصاً بسقوط القذائف جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن اصابة 13 شخصاً بسقوط القذائف جنوبي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبع اصابات وصلت الى مستشفى اليرموك، وست اخرى وصلت الى مستشفى المحمودية".

وأضاف البدر أن "جميعها اصابات طفيفة ويجرى لها اللازم وبعضهم غادر المستشفى متحسنا".

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وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من قذائف الهاون في الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

واعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن الانفجارات التي سمعت جنوبي العاصمة كانت عبارة عن احتراق كدس للعتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي.