بالفيديو بلدية الكرادة تلاحق اصحاب الاغنام في صبيحة العيد

بعد عدم التزامهم بتحذيرات دوائر الامانة, باشرت الاخيرة حملة في صبيحة العيد لملاحقة اصحاب الاغنام واسواقهم غير المرخصة, فيما ابدى مواطنون ارتياحهم للاستعدادات الامنية والخدمية لاستقبال العيد

في صبيحة عيد الاضحى المبارك باشرت مديرية التجاوزات لبلدية الكرادة بمطاردة اصحاب الاغنام مؤكدين في الوقت نفسه بانهم حذروا ولاكثر من مرة من يعرضون اغنامهم لكنهم لم يأخذوا كلام الامانة على محمل من الجد والنتيجة هذه.

اما بشان الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى من قبل اصحاب المحال التجارية والمواطنين فقد اكد العديد منهم بان هذا العيد يختلف كثيرا عن سابقاته من حيث الاستعدادات الامنية والخدمية.

وفي كل عام يتمنى المواطن البغدادي بان تلتفت الحكومة لهم وتخفف من معاناتهم التي يعيشونها منذ سنوات داعين في الوقت نفسه بان يكون هذا العيد خيرا لهم وان تحل مشاكلهم وخاصة الخدمية منها .