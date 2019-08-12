بعد عدم التزامهم بتحذيرات دوائر الامانة, باشرت الاخيرة حملة في صبيحة العيد لملاحقة اصحاب الاغنام واسواقهم غير المرخصة, فيما ابدى مواطنون ارتياحهم للاستعدادات الامنية والخدمية لاستقبال العيد
في صبيحة عيد الاضحى المبارك باشرت مديرية التجاوزات لبلدية الكرادة بمطاردة اصحاب الاغنام مؤكدين في الوقت نفسه بانهم حذروا ولاكثر من مرة من يعرضون اغنامهم لكنهم لم يأخذوا كلام الامانة على محمل من الجد والنتيجة هذه.
اما بشان الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى من قبل اصحاب المحال التجارية والمواطنين فقد اكد العديد منهم بان هذا العيد يختلف كثيرا عن سابقاته من حيث الاستعدادات الامنية والخدمية.
وفي كل عام يتمنى المواطن البغدادي بان تلتفت الحكومة لهم وتخفف من معاناتهم التي يعيشونها منذ سنوات داعين في الوقت نفسه بان يكون هذا العيد خيرا لهم وان تحل مشاكلهم وخاصة الخدمية منها .
اما بشان الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى من قبل اصحاب المحال التجارية والمواطنين فقد اكد العديد منهم بان هذا العيد يختلف كثيرا عن سابقاته من حيث الاستعدادات الامنية والخدمية.
وفي كل عام يتمنى المواطن البغدادي بان تلتفت الحكومة لهم وتخفف من معاناتهم التي يعيشونها منذ سنوات داعين في الوقت نفسه بان يكون هذا العيد خيرا لهم وان تحل مشاكلهم وخاصة الخدمية منها .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو بلدية الكرادة تلاحق اصحاب الاغنام في صبيحة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.