عبد المهدي يوعز بتشكيل لجنة لتوزيع اراض سكنية بالبصرة للمشمولين بشبكة الحماية

أوعز رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، بتشكيل لجنة لتوزيع أراضِ سكنية في محافظة البصرة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء أوعز إلى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ البصرة لإختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع اول وجبة اراض سكنية في البصرة ، وستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن".



وأضاف أن "عبد المهدي وجّه الشكر لجميع العاملين على هذا الملف وحثهم على متابعة اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل الهدف" .

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