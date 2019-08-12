نائب يطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الجثث مجهولة الهوية شمالي بابل

وقال الجميلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة العراقية مطالبة بفتح تحقيق حول الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها شمال بابل وكذلك تحميل الحكومة العراقية مسؤولية ما حدث لان واجبها هو حماية المواطنين والدفاع عنهم".وأضاف أنه "يجب التحقيق لا السكوت"، معتبراً أن "هناك تستراً مبهماً لبيان عائدية الجثث والتعرف عليهم من قبل ذويهم قبل ان تدفن"، متسائلاً "لماذا يتم الإعلان بعد ان يتم الدفن".

وأوضح الجميلي "ناشدنا كثيرا ووجهنا اكثر من دعوة للحكومة العراقية بشأن مغيبين الصقلاوية والرزازة والسجر وبقية المناطق ولايوجد استجابة"، مبيناً أن "هذه الجثث ليست لاجانب ولا مغتربين بل هي جثث ابنائنا المغيبين المخطوفين".



واصدر تحالف القوى العراقية في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بياناً بشأن "120 جثة" دفنت في محافظة كربلاء، مطالباً الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.