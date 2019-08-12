نائب يطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الجثث مجهولة الهوية شمالي بابل

طالب النائب كريم عفتان الجميلي، الاثنين، الحكومة المركزية بفتح تحقيق حول الجثث مجهولة الهوية التي عُثر عليها شمالي بابل.
وأضاف أنه "يجب التحقيق لا السكوت"، معتبراً أن "هناك تستراً مبهماً لبيان عائدية الجثث والتعرف عليهم من قبل ذويهم قبل ان تدفن"، متسائلاً "لماذا يتم الإعلان بعد ان يتم الدفن".
وأوضح الجميلي "ناشدنا كثيرا ووجهنا اكثر من دعوة للحكومة العراقية بشأن مغيبين الصقلاوية والرزازة والسجر وبقية المناطق ولايوجد استجابة"، مبيناً أن "هذه الجثث ليست لاجانب ولا مغتربين بل هي جثث ابنائنا المغيبين المخطوفين".
واصدر تحالف القوى العراقية في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بياناً بشأن "120 جثة" دفنت في محافظة كربلاء، مطالباً الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.
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