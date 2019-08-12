مصدر امني: انفجار القذائف جنوبي بغداد ما يزال مستمراً

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن انفجار القذائف جنوبي بغداد ما يزال مستمراً.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجار قذائف الهاون ما يزال مستمراً جنوبي بغداد"، مؤكداً أن "مدير نجدة بغداد ومدير عام الدفاع المدني دخلوا المعسكر الذي حدث فيه الانفجار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "صواريخ جديدة سقطت على مناطق متفرقة قريبة من مكان الحادث".

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وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من قذائف الهاون في الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

واعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن الانفجارات التي سمعت جنوبي العاصمة كانت عبارة عن احتراق كدس للعتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي.