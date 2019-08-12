عمليات بغداد توضح طبيعة الانفجارت جنوبي العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن الانفجارات التي سمعت جنوبي العاصمة كانت عبارة عن احتراق كدس للعتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي.
وقال مصدر في القيادة في حديث لـ الخليج 365، إن "الانفجارت التي سمعت جنوبي بغداد كانت عبارة عن احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد".
وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من قذائف الهاون جنوبي العاصمة بغداد.
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