دراسة.. هذا ما يفعله التفاؤل والتفكير الإيجابي على النوم

ووفق الدراسة التي شارك فيها أكثر من 3500 شخص، تراوحت أعمارهم بين 32 و51 عاما، فإن المتفائلين يستطيعون النوم لفترات أطول غير متقطعة.

ويحصل من هم أكثر إيجابية على قسط جيد من النوم بنسبة 78 في المئة، في حين يعاني المتشائمون من أعراض الأرق والميل للنعاس خلال النهار.



وينصح خبراء بالنوم لمدة 7 ساعات على الأقل في الليلة للتمتع بصحة جيدة، علما أن تحسين جودة النوم يؤدي إلى نمط حياة أفضل، في حين تسبب قلة النوم ونوعيته الرديئة بعدد من المشكلات الصحية بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالبدانة وارتفاع ضغط الدم وغيرها.