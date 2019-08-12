مقتل عشرة عناصر من 'داعش' واعتقال ستة آخرين في ديالى والانبار

افاد مصدر في جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين، بمقتل ثمانية عناصر من "داعش" واعتقال ستة آخرين في ديالى والانبار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزالٍ جوي، على عدة مناطق ساخنة في العراق"، مشيراً الى أن "قوة من الجهاز قتلت 8 عناصر من داعش في الرطبة بالانبار، وعنصرين في بحيرة حمرين بديالى".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة اخرى، اعتقلت 5 عناصر وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الانبار"، مؤكداً أن "قيادة الجهاز أطلقت على هذه العملية تسمية صولة العيد، التي ستستمر بمداهمة اوكار التنظيم الإرهابي".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة اخرى، اعتقلت 5 عناصر وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الانبار"، مؤكداً أن "قيادة الجهاز أطلقت على هذه العملية تسمية صولة العيد، التي ستستمر بمداهمة اوكار التنظيم الإرهابي".
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