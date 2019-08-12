نائب: البناء العمودي بدل الافقي الحل الأمثل لأزمة السكن

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "المعالجات التي وضعت في المنهاج الحكومي لحل أزمة السكن كانت متواضعة ولم تتجاوز السطر الواحد في برنامج يحتوي اكثر من 280 صفحة"، مبيناً ان "مشكلة السكن هي مشكلة حقيقية وكبيرة والعراق بحاجة الى مليونان و700 الف وحدة سكنية لتغطية العجز اضافة الى 150الف وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة في السكان".وأضاف أن "قرار الحكومة الذي اتخذ قبل فترة لم يعالج القضية بل تحدث عن توزيع قطع سكنية في المناطق المخدومة، لكن بنفس الوقت فانه لاتوجد اي قطع خالية بالمناطق السكنية"، لافتا الى ان "الحكومة عليها بناء مجمعات سكنية جديدة وان تكون بالبناء العمودي لتقليص المساحات الافقية وتركيز الخدمات المقدمة لتلك المجمعات".

ولفت الخالدي، الى ان "توسيع للمجمعات السكنية الموجدة حاليا سيجعلنا نقع بمشاكل اخرى احداها ان تلك الاراضي تابعة لوزارة المالية او الزراعة او محرمات نفطية"، مبيناً ان "المحرمات النفطية من الممكن تقليص مساحتها لانها وضعت بوقت لم يتم دراستها بشكل حقيقي".



واكد أن "الحل الأسلم يكون من خلال توفير الارض من جهة وتخصيص اموال لبناء تلك الارضي، ونعتقد ان حل مشكلة الاراضي يكون من خلال ايجاد جهة قطاعية عليا صاحبة قرار ملزم للوزارات وتعمل على تخصيص الاراضي وتوزيعها"، موضحاً أن "هنالك مسودة قانون داخل اروقة البرلمان وهو قانون المؤسسة العامة للاسكان والتي من المفترض ان ترأسها جهة عليا بالبلد وتكون قراراتها ملزمة لباق المؤسسات وتعنى بالتصدي لمشكلات ازمة السكن".