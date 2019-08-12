الصليب الأحمر: مفاوضات أميركا وطالبان لم تخفف من متاعب المدنيين الأفغان

اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، المفاوضات الجارية بين أميركا وحركة "طالبان" الأفغانية بأنها لم تخفف بعد من متاعب المدنيين الأفغان الذين يعانون من الحرب الأهلية وآثارها.
وأضافت أنها "رصدت خلال النصف الأول فقط من العام الجاري 59 حادثة اعتداء على أطباء ومؤسسات طبية في البلاد".
من جانبه، اعتبر رئيس وفد "الصليب الأحمر" إلى أفغانستان، خوان-بيدرو شيرير، أن "التدابير التي تتخذ اليوم لحماية المدنيين والأطباء في هذا البلد غير كافية".
وبيّن أن "الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان تتنامى باستمرار، لكن الوضع الأمني الراهن يعرقل تقديم المساعدات للمحتاجين إلى الطعام والماء العذب والسكن والحماية، الأمر الذي أرغم "الهلال الأحمر" على التوقف عن بعض نشاطاته الاعتيادية، بما فيها تقديم خدمات طبية للجرحى في مناطق وعرة من البلاد".
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