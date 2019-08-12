النفط يتراجع وخام برنت يبلغ 58.40 دولار للبرميل

وبحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58.40 دولار للبرميل، متراجعة 13 سنتًا أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل، منخفضة 17 سنتًا أو 0.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.



وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت بأكثر من 5% وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو 2%.

وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة بأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20 % من ذرى لعام 2019، بلغتها في نيسان.

