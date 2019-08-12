افتتحت القوات الامنية عصر هذا اليوم الطريق الرئيس المؤدي لصالات الاستقبال التابعة لمطار بغداد، في وقت وصف فيه مواطنون هذه الخطوة بالجيدة مطالبين بفتح المزيد من الشوارع والطرق المغلقة فحاملو التذاكر الان اصبح بامكانهم الوصول لصالات المغادرة الرئيسة التابعة لمطار بغداد، بعد ان كانوا يجبرون على النزول في الساحة الخارجية المكناة بعباس بن فرناس، ليضطروا مرة اخرى الى استقلال سيارة خاصة وباجور باهظة تابعة لاحدى الشركات الخاصة.

المواطنون عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي وصفوها بالايجابية، بعد غلق دام لاعوام عدة واستغلال الشركات الماسكة للارض امنيا وخدميا.

واغلق الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومطارها في العام الفين واربعة بأمر من رئيس الوزراء انذاك، ليبقى محاطا بالكتل الكونكريتية وشركات الحماية الاجنبية التي تفرض على المواطن النزول ثلاث او اربع مرات على الاقل حتى يتم ادخاله الى الصالة الرئيسة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو افتتاح الطريق المؤدي لمطار بغداد بعد ١٥ عاما على اغلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.