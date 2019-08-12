القبض على متهم بابتزاز امرأة غرب بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بابتزاز امرأة غربي العاصمة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة بغداد وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني ألقت القبض على شخص يسكن محافظة بابل قام بابتزاز امرأة تسكن محافظة صلاح الدين عن طريق تهديدها بنشر صورها عبر موقع الفيسبوك".



وأضافت أنه "تم القبض عليه ضمن منطقة المنصور وتسليمه الى المعاونية باجراءات اصولية".



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