الحكيم: هناك من شكك بمشروع المعارضة.. ولن نعود الا بتغيير المعادلة سياسياً أو شعبيا

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد وتابعتها الخليج 365، إن "هناك من شكك في مشروع المعارضة ومدى صدقيته وجديته وهدفه وغايته"، مؤكداً بالقول: "لن نعود الا بتغيير المعادلة سياسياً او تغيير المعادلة شعبياً وعبر الوسائل الديمقراطية".وأضاف الحكيم: "نسعى لصياغة مشروع عراقي مستقل وندرك حجم التحديات والمخاطر التي تستهدف هذا المشروع، فبالحرب الالكترونية ابتدأت المواجهة، وبالتسقيط السياسي ستستمر، ولن تنتهي عند حدود تجهيل المجتمع وتخويفه من التغيير".

وأشار إلى أن "هذه المعارضة ستبقى ملتزمة بمنهجها الدستوري والأخلاقي وتمارس دورها المعارض بنية الإصلاح وبعين الإنصاف وتنتقد الاخطاء وتتجنب استهداف الشخوص وتبتعد عن ممارسة الابتزاز في استجواب الوزراء أو خطواتها التقويمية الأخرى".



وتابع، أننا "نواصل الجهد لتشكيل جبهة المعارضة بالتعاون مع القوى السياسية والشعبية التي تشاركنا الرأي في موقفها المعارض للحكومة وسيتم الإعلان عن هذه الجبهة حين تستكمل هذه الجهود"، موضحاً أن "من مخرجات هذه الجبهة حكومة الظل التي ستمثل أدوات المعارضة للرقابة والتدقيق في الأداء الحكومي بمهنية واحتراف".