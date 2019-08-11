إيران تعلن اعتقال مجموعة كانت تنوي قلب نظام الحكم

أعلنت السلطات الإيرانية، الاحد، أنها ألقت القبض على مجموعة لها علاقة بـ"جهات خارجية معادية للثورة" ومؤيدة لقلب نظام الحكم في إيران، أثناء تجمعها غير الشرعي في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد.
وأضاف المدير أن "المجموعة تضم إيرانيين من مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا للتخطيط لخلق قلاقل وأعمال شغب وزعزعة الأمن في مدينة مشهد، التي اختارتها تلك المجموعة لما قد تلقاه الاحتجاجات فيها من صدى إعلامي واسع".
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