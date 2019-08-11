إيران تعلن اعتقال مجموعة كانت تنوي قلب نظام الحكم

وقال مدير الشؤون الأمنية في محافظة مشهد، إن "إلقاء القبض على المجموعة تم أثناء تجمعها بشكل غير قانوني أمام محكمة مدينة مشهد حيث كانت تعمل على إثارة مشاعر العامة ضد النظام الإيراني".

وأضاف المدير أن "المجموعة تضم إيرانيين من مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا للتخطيط لخلق قلاقل وأعمال شغب وزعزعة الأمن في مدينة مشهد، التي اختارتها تلك المجموعة لما قد تلقاه الاحتجاجات فيها من صدى إعلامي واسع".

