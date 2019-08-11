تقرير.. هذا ما تربحه أغنى عائلة في العالم كل ساعة

كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مقدار الربح الذي تحققه عائلة "والتون" الأميركية، والتي تعد أغنى أسرة في العالم.
وتنامت ثروة عائلة "والتون" من 39 مليار إلى 191 مليار، منذ أن تصدرت الترتيب كأغنى عائلة في العالم بالعام 2018.
ومن بين العائلات التي أضافت مبالغ طائلة إلى ثرواتها عائلة "مارس" والتي بلغت ثروتها 127 مليار دولار.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن أثرياء أميركا باتوا يتحكمون بالثروات اليوم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ العام 1929.
جدير بالذكر أن أغنى 25 عائلة في العالم يتحكمون بثروات تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار أميركي، بزيادة تمثل 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
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