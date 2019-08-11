افتتاحه عصر اليوم.. امانة بغداد تعلن اكتمال الاجراءات الخاصة بطريق المطار

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اكتمال الاجراءات الخدمية الخاصة بطريق المطار لافتتاحه عصر اليوم.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء انجزت اعمال تأهيل طريق المطار وتنظيف ورفع الانقاض وجملة من الاعمال الزراعية".

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وأضاف البيان أن هذا الامر يأتي "بحسب توجيه مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعادة فتح طريق المطار الساعة السادسة من عصر اليوم للمواطنين المسافرين الحاملين لتذاكر السفر مرورا لصالة المطار بعد رفع سيطرة صقر واحد".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد، مؤكداً افتتاحه اليوم.