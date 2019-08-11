النفط تعلن عن نظام حديث لتسجيل دخول المركبات في محطات الوقود

وقال الغضبان بحسب بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال افتتاحه بناية فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كربلاء ومحطة تعبئة وقود الهندية في قضاء الهندية، إن "الوزارة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير المنتجات النفطية بمواصفات عالية، وعبر منافذ توزيعية تتوفر فيها كافة الشروط والخدمات والمواصفات المطلوبة" .وأضاف أن "محطة تعبئة وقود الهندية تعد من المحطات الحديثة والمتكاملة من حيث المساحة والتنظيم والتصميم، فضلاً عن توفير العديد من الخدمات التي قد يحتاجها المواطنين عند تعبئة مركباتهم بالوقود"، مشيراً الى "اعتماد الوزارة على تطبيق نظام حديث لمستلزمات السلامة وتسجيل دخول المركبات، وهونظام جديد تعتمده الشركة في محطات تعبئة الوقود" .

وأكد الغضبان، ان "الوزارة وفي سلسلة مبادراتها وفعالياتها الخدمية في محافظاتنا العزيزة سوف تقوم بإعمار مجمع اسالة الماء في القضاء، اضافة الى تقديم الدعم الفني والمادي من خلال الجهد الهندسي للوزارة لمساعدة المحافظة في اعمال التنظيف وأكساء الشوارع، فضلاً عن اعادة تأهيل وبناء عدد من المدارس وتجهيز البعض منها بالمستلزمات الضرورية كالاثاث والمقاعد الدراسية وغيرها، وسوف لن تدخر الوزارة اي جهد لمساعده محافظة كربلاء المقدسة".



واشار "الى مشروع مصفى كربلاء الذي يعد من المشاريع الستراتيجية الكبيرة حيث يشهد تقدم في نسب الانجاز، وسيكون احدث مصفاة في العراق من حيث نوعية المنتجات النفطية ( يورو 5)"، لافتاً إلى "إنشاء محطة كهرباء الخيرات بالقرب من المصفى وهي محطة حرارية وليست غازية، تعمل على وقود النفط الاسود الفائض من المنتج في المصفى، ونعمل على أنجازها بوقت قياسي جداً من قبل شركة كورية، وهناك مشاريع اخرى منها بناء مستودع كبير في المحافظة".

وتابع الغضبان، أن "لكربلاء المقدسة خصوصية بسبب الحجم الكبير من الزائرين الذي يفد اليها مرات عديدة في السنة"، مشيرا الى ان "الطلبات التي قدمت لاقت اذان صاغية، وسوف تتخذ اجراءات مباشرة بها سواء كان الدعم الهندسي او الدعم في مجال توفير بعض المواد المطلوبة من الاسفلت والوقود".

من جانبه، أوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير، أن "محطة تعبئة وقود الهندية تعد من اكبر المحطات في العراق في الوقت الحاضر، وتم اعادة تأهيلها بالكامل وزيادة الطاقة الخزنية لها الى (216) الف لتر من البنزين (بنوعية المحسن والعادي) ومنتوج زيت الغاز (الكاز) و( 108 ) الف لتر من منتوج النفط الابيض ، وكذلك تم فتح منافذ جديدة لتجهيز العبوات بالوقود للمزارعين".

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ولفت إلى أنه "كمرحلة اضافية ثانية سيتم افتتاح منافذ لتجهيز الغاز السائل للمركبات ، علما ان المحطة توفر خدمات "غسل وتشحيم" المركبات و(سوبرماركت) وبناية لشرطة الطاقة".

إلى ذلك، اعتبر محافظ كربلاء جاسم الخطابي افتتاح المحطة في قضاء الهندية اليوم، بانها "نفذت على مستوى عال من التصميم والتنفيذ ستساهم بتقديم خدمات كبيرة جدا لأهالي محافظة كربلاء والزائرين الذين يتوافدون الى المحافظة بالملايين".

وبين محافظ كربلاء، أن "وزارة النفط تشارك بجهد كبير جداً من اجل دفع زخم الاعمار والبناء في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تقديم الدعم والجهد الهندسي للمحافظة في تأهيل بعض المدارس وفي تأهيل مجمع المياه وأكساء الطرق وتجهيز مادة الاسفلت".