اعتبر المرجع الديني جواد الخالصي، الأحد، أن "الاحتلال والفساد" هما "الخطر الأكبر الجاثم" على العراق، فيما دعا إلى منع انتشار محلات "الخمور والفجور".
ودعا الخالصي، إلى "منع انتشار محلات الخمور والفجور التي نراها في مختلف مناطق بغداد، وأمام مرأى ومسمع من الجهات الحكومية"، مشيراً إلى أن "هذه الأماكن تعتبر المركز الرئيسي للمدمنين والمنحرفين، ووسيلة من وسائل اسقاط وانحراف الكثير من الشباب اليوم".
وأضاف، أن "الخطر الأكبر الجاثم اليوم على العراق هو الاحتلال والفساد الذي أوجد بواسطة عملائه المتلبسين بلباس الخنوع والذلة والمهانة وهم يدعون أنهم يمثلون الدين وأهل هذا الدين أو من أصحاب هذا الدين؛ والدين منهم براء، ولعنة الله قائمة عليهم إلى يوم القيامة".
وتابع، أن "من يعمل مع أعداء الأمة ومع الاحتلال لا ينتمي إلى هذا الدين، ولذلك هم كانوا أدوات الفساد والرذيلة منذ ذلك التأريخ وحتى اليوم، والشعب العراقي هو الذي يعاني ويدفع الثمن الباهض، في وجوده، وفي صحته، وفي اجتماعه، وفي تعليمه، في تثقيفه يجب على الأمة ان تنتبه لذلك، وعلى العلماء أن يتحركوا، فالساكت عن الحق هذا شيطان استثنائي أخرس وأحمق".
وأكد، أن "المسلمين أمة واحدة، وهم أهل القبلة، وربهم وقرآنهم وكتابهم ونبيهم وأئمتهم وعلمائهم كلهم يقولون بهذا، فلا ينبغي الخضوع لأصوات الفتنة والتفرقة التي تحاول أن تمزق هذه الأمة حتى يقتل أبناؤها ويجري الاعتداء عليهم كما حصل بالأمس في مناطق أطراف بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع ديني يحدد 'الخطر الأكبر' ويدعو لمنع انتشار محلات 'الخمور والفجور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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