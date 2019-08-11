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2019-08-11 | 09:22
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غادر وفد اللجنة الأمنية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مدينة اربيل، متوجهاً الى كربلاء من اجل اكمال زيارته التفقدية للملاعب العراقية بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
ووصل عضو اللجنة الأمنية الدولية طلال سويلمين، الى بغداد برفقة عضو اتحاد الكرة علي جبار الأسدي، ثم توجه إلى كربلاء لتقييم الوضع الأمني داخل ملعب كربلاء.
يذكر ان الوفد الدولي تألف من الألماني هيلموت جوزيف سبان والاردني طلال سويلمين، حيث عاد الالماني الى بلاده فيما سيكمل الاردني الزيارة الى كربلاء.
وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، أمس السبت، ان الوفد الدولي، ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا.
يذكر ان الوفد الدولي تألف من الألماني هيلموت جوزيف سبان والاردني طلال سويلمين، حيث عاد الالماني الى بلاده فيما سيكمل الاردني الزيارة الى كربلاء.
وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، أمس السبت، ان الوفد الدولي، ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح مهمة أربيل.. وفد 'فيفا' في كربلاء لحضور مباريات غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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