بعد نجاح مهمة أربيل.. وفد 'فيفا' في كربلاء لحضور مباريات غرب آسيا

ووصل عضو اللجنة الأمنية الدولية طلال سويلمين، الى بغداد برفقة عضو اتحاد الكرة علي جبار الأسدي، ثم توجه إلى كربلاء لتقييم الوضع الأمني داخل ملعب كربلاء.

يذكر ان الوفد الدولي تألف من الألماني هيلموت جوزيف سبان والاردني طلال سويلمين، حيث عاد الالماني الى بلاده فيما سيكمل الاردني الزيارة الى كربلاء.



وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، أمس السبت، ان الوفد الدولي، ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا.