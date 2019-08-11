أفادت قناة "روسيا اليوم"، الأحد، باندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين في باحات المسجد الأقصى. من جانبها، ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت في باحات المسجد الاقصى لتفريق المعتصمين داخل الحرم. يذكر أن محيط المسجد الأقصى توترات أثناء الليل، واستنفرت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد عند باب المغاربة.

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