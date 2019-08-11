نفط الوسط يودع بطولة الاندية الاسيوية للصالات بالخسارة امام ثاي سون نام الفيتنامي

رياضة 2019-08-11 | 08:28 630 مشاهدة ودع نفط الوسط، بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالات في تايلند، بخسارته امام ثاي سون نام الفيتنامي 6-4 ضمن منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات. وفقد عندليب الفرات آماله في التأهل، حيث تعد هذه الخسارة هي الثانية للفريق عقب خسارته أمام ايه جي ام كي الأوزبكي 5-3 في الجولة الماضية، وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز نفط الوسط على الريان القطري 9-4.



ويشارك في البطولة 16 نادياً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.



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