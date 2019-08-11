حجاج بيت الله الحرام يبدأون برمي الجمرات

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الأحد، برمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى قرب مكة المكرمة، ونحر الهدي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.
وبعد الانتهاء من الرمي، يستكمل ضيوف الرحمن شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام، ثم يعود الحجاج إلى منى، ليقضوا فيها بقية أيام التشريق لغير المتعجلين.
ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يوم واحد أو اثنين، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.
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