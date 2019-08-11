حجاج بيت الله الحرام يبدأون برمي الجمرات

وبعد الانتهاء من الرمي، يستكمل ضيوف الرحمن شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام، ثم يعود الحجاج إلى منى، ليقضوا فيها بقية أيام التشريق لغير المتعجلين.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يوم واحد أو اثنين، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.