'وفاة مثيرة للشبهات'.. العثور على جثة امرأة قريبة لمنفذ هجوم 'مسجد أوسلو'

أعلنت الشرطة النرويجية أن الجثة التي عثرت عليها ليل السبت في منزل بإحدى ضواحي أوسلو هي لامرأة قريبة للمسلح الذي أطلق النار في مسجد مجاور في اليوم نفسه، في هجوم أسفر عن جريح واحد واعتقال المهاجم. وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحافي "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات (...) القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق"، مشيراً إلى أن المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري". ووصفت الشرطة الشخص المشتبه بأنه أطلق الرصاص في مركز النور الإسلامي قرب العاصمة النرويجية بأنه "شاب أبيض" يعتقد أنه تصرف بشكل منفرد، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".



وقال عرفان مشتاق مدير المركز الإسلامي لقناة تو التلفزيونية إن الضحية هو أحد المصلين ويبلغ من العمر 75 عاما. وقال عرفان مشتاق مدير المركز الإسلامي لقناة تو التلفزيونية إن الضحية هو أحد المصلين ويبلغ من العمر 75 عاما. وأضاف :"كان الرجل يحمل سلاحين يشبهان بنادق الصيد ومسدسا. اقتحم الباب الزجاجي وأطلق أعيرة". وتابع مشتاق أن المصلين تمكنوا من السيطرة على المهاجم الذي كان يرتدي سترة واقية وخوذة قبل أن تصل الشرطة.

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