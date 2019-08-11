قوات 'المجلس الانتقالي' تبدأ الانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن

بدأت قوات "المجلس الانتقالي"، اليوم الأحد، بالانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن "مصدر مسؤول في التحالف العربي"، أن "قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت في الانسحاب صباح اليوم الأحد من بعض المواقع المسيطرة عليها". وأضاف المصدر، أن "رئيس المجلس الانتقالي أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب"، مشيراً إلى أن "التحالف يرحب بخطوات المجلس الانتقالي ويراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة عليها في العاصمة المؤقتة عدن".



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