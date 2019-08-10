غداً ..محترف مالي يصل العاصمة بغداد تمهيداً للانضمام لصفوف الشرطة

وقال المدير الاداري للفريق هاشم رضا في بيان للنادي تلقت الخليج 365، نسخة منه، اإن "لاعب الفريق في الموسم السابق سعد عبدالامير، التحق في الوحدة التدريبية الاولى بعد تجديد عقده لتمثيل الفريق للموسم الثاني على التوالي".واضاف ان "الوحدة التدريبية شهدت أيضاً تواجد مهاجم الفريق الجديد علي يوسف بعد توقيعه على كشوفات الشرطة قادماً من فريق القوة الجوية بطلب من الجهاز الفني لينظم الى الخط الأمامي للفريق".

وبين ان يوم غد سيصل الى مطار بغداد الدولي لاعب خط وسط الفريق المحترف المالي ابو بكر ديارا الذي سبق وان مثل فريق أنبي الناشط في الدوري المصري الممتاز في الموسم السابق .

واشار الى ان "موعد التحاق لاعب المنتخب الأردني يزن ثلجي سيكون نهاية الأسبوع الجاري لحين استكمال بعض الإجراءات الادارية الخاصة به في الأردن".

