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غداً ..محترف مالي يصل العاصمة بغداد تمهيداً للانضمام لصفوف الشرطة

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2019-08-10 | 20:58

غداً ..محترف مالي يصل العاصمة بغداد تمهيداً للانضمام لصفوف الشرطة

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يواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي وحداته التدريبية اليومية على ملعب البرج في جامعة بغداد تحضيراً للدخول بمعترك بطولة الاندية العربية للابطال (كاس محمد السادس) والتي سيواجه فيها فريق الكويت الكويتي في الـ28 من شهر أب الجاري .
وقال المدير الاداري للفريق هاشم رضا في بيان للنادي تلقت الخليج 365، نسخة منه، اإن "لاعب الفريق في الموسم السابق سعد عبدالامير، التحق في الوحدة التدريبية الاولى بعد تجديد عقده لتمثيل الفريق للموسم الثاني على التوالي".

واضاف ان "الوحدة التدريبية شهدت أيضاً تواجد مهاجم الفريق الجديد علي يوسف بعد توقيعه على كشوفات الشرطة قادماً من فريق القوة الجوية بطلب من الجهاز الفني لينظم الى الخط الأمامي للفريق".

وبين ان يوم غد سيصل الى مطار بغداد الدولي لاعب خط وسط الفريق المحترف المالي ابو بكر ديارا الذي سبق وان مثل فريق أنبي الناشط في الممتاز في الموسم السابق .

واشار الى ان "موعد التحاق لاعب المنتخب الأردني يزن ثلجي سيكون نهاية الأسبوع الجاري لحين استكمال بعض الإجراءات الادارية الخاصة به في الأردن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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