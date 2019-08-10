2019-08-10 | 20:58
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يواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي وحداته التدريبية اليومية على ملعب البرج في جامعة بغداد تحضيراً للدخول بمعترك بطولة الاندية العربية للابطال (كاس محمد السادس) والتي سيواجه فيها فريق الكويت الكويتي في الـ28 من شهر أب الجاري .
واضاف ان "الوحدة التدريبية شهدت أيضاً تواجد مهاجم الفريق الجديد علي يوسف بعد توقيعه على كشوفات الشرطة قادماً من فريق القوة الجوية بطلب من الجهاز الفني لينظم الى الخط الأمامي للفريق".
وبين ان يوم غد سيصل الى مطار بغداد الدولي لاعب خط وسط الفريق المحترف المالي ابو بكر ديارا الذي سبق وان مثل فريق أنبي الناشط في الدوري المصري الممتاز في الموسم السابق .
واشار الى ان "موعد التحاق لاعب المنتخب الأردني يزن ثلجي سيكون نهاية الأسبوع الجاري لحين استكمال بعض الإجراءات الادارية الخاصة به في الأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر غداً ..محترف مالي يصل العاصمة بغداد تمهيداً للانضمام لصفوف الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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