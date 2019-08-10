الاردن يقسو على السعودية بثلاثية في غرب آسيا

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2019-08-10 | 20:21
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تغلب المنتخب الاردني على نظيره السعودي 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب "فرانسوا حريري" في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا.
ثلاثية النشامى توالى على تسجيلها كل من سعيد مرجان في الدقيقة 59 و يوسف الرواشدة في الدقيقة 93 وفراس شلباية في الدقيقة 99 من علامة الجزاء في الدقيقة 99.
وشهدت المواجهة طرد اللاعب السعودي مصطفى الملائكة في الدقيقة 96.
وبهذا الفوز، انعش المنتخب الاردني اماله في التأهل الى المباراة النهائية، حيث تصدر المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة البحرين والكويت مساء اليوم.
وشهدت المواجهة طرد اللاعب السعودي مصطفى الملائكة في الدقيقة 96.
وبهذا الفوز، انعش المنتخب الاردني اماله في التأهل الى المباراة النهائية، حيث تصدر المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة البحرين والكويت مساء اليوم.
المحرر: محمد خليل
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