الاردن يقسو على السعودية بثلاثية في غرب آسيا

ثلاثية النشامى توالى على تسجيلها كل من سعيد مرجان في الدقيقة 59 و يوسف الرواشدة في الدقيقة 93 وفراس شلباية في الدقيقة 99 من علامة الجزاء في الدقيقة 99.

وشهدت المواجهة طرد اللاعب السعودي مصطفى الملائكة في الدقيقة 96.



وبهذا الفوز، انعش المنتخب الاردني اماله في التأهل الى المباراة النهائية، حيث تصدر المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة البحرين والكويت مساء اليوم.